Москва, , 10:24 — REGNUM Надежды на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остаются, хотя на линии соприкосновения продолжается стрельба, а регион остаётся в блокаде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 26 декабря интервью ТАСС.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский назвал прекращение войны одним из важнейших приоритетов для себя как главы государства. При Зеленском выполнены обязательства по разведению сил в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения и письменно зафиксирован текст «формулы Штайнмайера» о порядке вступления в силу особого статуса Донбасса.

«За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять», — сказал Лавров.

Он напомнил, что на «нормандском саммите» 9 декабря была подтверждена безальтернативность Минских соглашений, однако добиться их реализации будет не просто. Российская сторона, однако, сохраняет надежду на лучшее.

Прийти к урегулированию можно только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Россия готова этому всячески содействовать, заключил министр.

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