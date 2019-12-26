Тегеран, , 10:24 — REGNUM Власти Ирана перекрыли доступ к иностранным сайтам в нескольких провинциях, ожидая новые акции протеста, об этом 26 декабря сообщает издание ILNA со ссылкой на источник.

Как отмечает источник, решение было принято органами безопасности. От всемирной паутины были отключены ряд провинций в центральном, западном и южном регионах страны.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре в Иране проходили акции протеста, вызванные решением властей повысить цены на топливо. Интернет в стране отключали на неделю.

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