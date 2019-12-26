Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России спущена на воду в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» 26 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подлодка «Волхов» перед началом церемонии спуска на воду Елена Молчанова © ИА REGNUM

Передача субмарины Военно-морскому флоту планируется до 25 ноября 2020 года. По указанию Минобороны ЦКБ «Рубин» модернизировало основные системы корабля базового проекта 636.3: комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Кроме того, был внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы для повышения скрытности подлодки и улучшения бытовых условий для экипажа. Субмарины данной серии имеют более высокую боевую эффективность.

«Заканчивается 2019 год, который проходил под эгидой 315-летия Адмиралтейских верфей, спуском на воду подлодки «Волхов» завершаем все праздничные события уходящего года. Головная лодка совсем недавно была продемонстрирована Владимиру Путину, он высоко оценил возможность вывода этой серии. Строительство последующих кораблей идет согласно контракту», — сказал генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

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В свою очередь командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир Якушев заверил, что моряки-тихоокеанцы готовы к эксплуатации этих подводных лодок.

«Сегодняшнее событие говорит о том, что мы решаем задачу на обеспечение современного оружия, то, что требует от нас Верховный командующий», — отметил первый заместитель гендиректора — главный инженер АО «ЦКБ МТ «Рубин» Валентин Фролов.

Название подлодке было дано в честь города Волхов в Ленобласти, который в этом году получил звание города воинской доблести и, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После того как подлодка «Волхов» была окроплена святой водой, настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан передал икону святого Николая и благословил экипаж. А крестная мать подлодки, председатель комитета Ленинградской торгово-промышленной палаты по благотворительной деятельности и социальной защите Ирина Дрозденко (супруга губернатора Ленобласти) разбила бутылку шампанского о корпус подлодки, после чего корабль был спущен на воду.

Напомним, 25 ноября 2019 года в состав ВМФ была принята аналогичная подлодка «Петропавловск-Камчатский» — первая в серии из шести субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота. Третья и четвертая подлодки, «Магадан» и «Уфа», были заложены 1 ноября 2019 года, сейчас они находятся на этапе формирования блоков. В октябре началась резка металла, на следующий, пятый корабль.

Дизель-электрическая подлодка «Волхов» — вторая в серии из шести новых субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России. Первая подлодка этой серии — «Петропавловск-Камчатский» — передана ВМФ в ноябре 2019 года. Третья и четвёртая подлодки — «Магадан» и «Уфа», строятся здесь же, на «Адмиралтейских верфях».

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 («Варшавянка») и 877. Они являются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».

Подлодки проекта 636.3 способны развивать надводную скорость 18 узлов, погружаться на глубину до 300 метров. Их подводное водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, а автономность плавания достигает 45 суток.

Экипаж состоит из 52 человек. Подводные лодки оснащены шестью торпедными аппаратами, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, а также крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ».

Ранее Черноморский флот получил серию из шести подлодок проекта 636.3, которые приняли участие в военной операции в Сирии, нанося удары «Калибрами» по боевикам из акватории Средиземного моря.

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