Габороне, , 10:19 — REGNUM Верховный суд Ботсваны отклонил петиции, поданные основными оппозиционными партиями против результатов выборов, которые вернули Демократической партии Ботсваны (БДП) парламентское большинство. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«На основании петиций нельзя сделать вывод о том, что люди или учреждения, которые предположительно совершали коррупционные и незаконные действия, являлись агентами на выборах или во время голосования», — заявила судья Мерси Гарекве.

«Поэтому петиции не принимаются во внимание», — добавила она.

Напомним, что партия президента Мокгветси Масиси БДП одержала победу на выборах в октябре, получив 38 местам в парламенте, что автоматически сделало лидера партии кандидатом в президенты, в то время как оппозиционный «Зонт демократических перемен» (УДК) получил 15 мест, а две меньшие оппозиционные партии получили по четыре места.

Как отмечают репортеры, во время октябрьских выборов впервые возникли сомнения по поводу того, вернется ли к власти давно правящая БДП. Это произошло из-за ссоры между Масиси и бывшим президентом Ботсваны Яном Хамой, который ранее поддерживал своего политического соперника, сообщают журналисты.

Напомним, правящая партия БДП была у власти с момента обретения Ботсваной независимости от Великобритании в 1966 году.