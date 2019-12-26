Ташкент, , 10:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял приглашение российского лидера Владимира Путина на парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов, сообщает РИА Новости.

«Приглашение есть, конечно, он принял это приглашение», — сказал замминистра. Он также положительно ответил на уточняющий вопрос о прибытии Мирзиёева в Москву 9 мая.

Нематов отметил, что в Узбекистане планируют широко отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, за последние три года в стране изменилось отношений властей в памяти о Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на пленарном заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Путин пригласил всех лидеров государств, входящих в организацию, на парад Победы 9 мая 2020 года.

Читайте также: Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года