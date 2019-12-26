Иваново, , 10:03 — REGNUM Изменения в Устав города Иваново внесли депутаты Ивановской городской думы на заседании 25 декабря, сообщила пресс-служба гордумы.

Документ, в частности, уточняет правовой статус Иванова, а также количественный состав депутатов Ивановской городской Думы, избираемых на муниципальных выборах в городе Иванове по одномандатным избирательным округам и единому избирательному округу.

Так, если до внесения изменений соотношение депутатов-одномандатников и депутатов, избранных по партийным спискам, в гордуме было равным (по 15), то в следующий состав Ивановской гордумы будут избраны 20 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.

Отметим, что выборы нового созыва Ивановской городской думы должны состояться осенью 2020 года.