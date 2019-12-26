Москва, , 10:00 — REGNUM Вашингтон продолжает игнорировать предложения Москвы о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьей, которая предусматривает это в самом договоре, — вопроса продления», — сообщил в интервью «Интерфаксу» дипломат.

Однако, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, ответа от Вашингтона пока не последовало.

Рябков также подчеркнул, что ранее в пользу продления договора высказался президент РФ Владимир Путин, причём указал на необходимость решить этот вопрос как можно скорее.

«Если и дальше тянуть, и затягивать рассмотрение данного вопроса, мы можем просто оказаться в цейтноте», — подчеркнул Рябков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США. Документом предполагалось сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал этот договор «неудачным», однако Вашингтон пока не определился, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь предложила Соединённым Штатам продлить СНВ-3 на пять лет или, если это неприемлемо, и на меньший срок.

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