Кызыл, , 09:47 — REGNUM Вопросы оказания помощи детям-сиротам обсудили на заседании Консультативного совета Следственного комитета РФ под председательством Александра Бастрыкина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в обсуждении приняла участие зампред правительства Тувы Органа Натсак.

В республике, наряду с другими регионами, возникла сложная ситуация с обеспечением сирот жильём. По словам Натсак, основной проблемой является заниженная стоимость квадратного метра жилья, зафиксированная при расчете средств, необходимых для приобретения квартир.

«К тому же в регионе много очередников старше 35 лет, которые вынуждены в судебном порядке добиваться положенного жилья», — отметили в СКР.

Напомним, на заседании глава Бурятии Алексей Цыденов предложил вместо строительства новых домов выдавать социально состоявшимся сиротам сертификаты на приобретение жилья. Как сообщало ИА REGNUM, им должен предоставляться выбор по населённому пункту и возможность добавить свои средства.

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