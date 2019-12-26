Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Секретарем правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») назначен Арман Кырыкбаев. Об этом 26 декабря написал первый заместитель председателя партии Бауржан Байбек на своей странице в Twitter.

Он выразил надежду, что новый секретарь успешно реализует все поставленные задачи, так как имеет большой опыт работы в партии, а также в центральных и местных государственных органах.

С 2015 по 2019 год Арман Кырыкбаев занимал должность заместителя акима (мэра) Алма-Аты, где он курировал вопросы внутренней политики, образования и здравоохранения.