Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Телекомпания «Кавкасия» принципиально не платит налоги в бюджет Грузии. Такое заявление 25 декабря сделала генеральный директор канала Нино Джангирашвили журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Со слов гендиректора телеканала, у компании нет той суммы — 24 000 лари (около $ 8400 по курсу) — которая нужна для покрытия задолженности, но если бы она и была, то перечислять ее все равно бы не стали. Джангирашвили заявила, что принципиально не собирается платить налоги, пока миллионные задолженности не взыщут с других телекомпаний.

«Я четко выразила свою позицию, что до тех пор, пока мне не скажут, когда они собираются взыскать 55-миллионную задолженность с «Рустави 2», «Имеди» и «Маэстро», которая накопилась у них за годы, и никто и никогда не требовал от них ее погашения», — заявила директор канала.

Она отметила, что инкассо, с ее слов не скажется на работе компании, а сложившуюся ситуацию назвала давлением на независимые СМИ и созданием конкурентных преимуществ компаниям-должникам.

«Они думают, что раз наложили инкассо на «Рустави 2», то замели следы, и якобы выходит, что нет преследования независимых СМИ. А на самом деле — это преследование независимых медиа, создание для них неравных условий и финансовое удушение», — сказала Джангирашвили.

Как передавало ИА REGNUM, ранее минфин Грузии наложил инкассо на счета трех телеканалов: «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия». По заявлению финансового ведомства, это связано не с накопившейся многолетней задолженностью, а с текущими долгами, которые начали копиться с 1 октября.

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