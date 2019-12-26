Анкара, , 09:10 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Сентоп заявил, что из полиции были уволены свыше 30 тыс. полицейских, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Выступая перед руководством правоохранительных органов, парламентарий подчеркнул, что треть из уволенных полицейских занимали высокопоставленные офицерские должности.

Также 10 тыс. 311 полицейских вернулись на свои рабочие места после того, как в их отношении была проведена необходимая проверка.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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