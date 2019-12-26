Ташкент, , 09:04 — REGNUM Десять человек получили телесные повреждения в результате массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чиланзарском районе Ташкента, сообщили в пресс-службе ГУВД города.

В ведомстве уточнили, что участниками ДТП стали четыре автомобиля ГАЗ 3302, «Дамас», «Лачетти» и ВАЗ 2106. В результате аварии пострадал водитель и четыре пассажира ВАЗ 2106, водитель «Лачетти» и три его пассажира, а также один пассажир «Дамас».

ДТП произошло 25 декабря в 17:00 (15:00 мск). 20-летний водитель «Лачетти» превысил скорость движения и не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на 17-м км автодороги Гузор — Карши в Кашкадарьинской области Узбекистана в результате ДТП погибли три человека.

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