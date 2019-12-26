Вена, , 09:02 — REGNUM Экс-глава внешнеполитического австрийского ведомства Карин Кнайсль рассказала, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) «очень много трещин», которые только углубляются.

«Если вернуться к эпохе 2002−2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже было близко к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились», — приводит РИА Новости слова Кнайсль, которая также добавила, что дело тут не только в Турции.

Кроме этого, она напомнила, что альянсы соответствуют интересам определённой эпохи, и когда последние отпадают, то возникает вопрос о необходимости такой организации.

«Я думаю, в НАТО многие задаются подобным вопросом», — подчеркнула Карин Кнайсль.

Также она дала комментарий по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга НАТО», отметив, что смерть мозга — это ещё хуже, чем просто смерть.

«И это высказывание еще хуже, чем высказывание (президента США Дональда) Трампа о том, что НАТО устарело», — указала бывший глава МИД Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.