Анкара, , 08:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило теракт в Буркина-Фасо, в котором погибли по меньшей мере 11 военнослужащих, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы глубоко опечалены тем, что в результате нападения на военных и гражданских лиц в Буркина-Фасо погибли более 40 человек», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Террористический акт произошел 24 декабря в провинции Сума, большинство из погибших женщины, также в ходе отражения атаки террористов погибли семеро военнослужащих.

Ответственность за нападение до сих пор не взяла ни одна террористическая группировка. Позднее террористы совершили еще одно нападение в той же провинции, в результате чего погибли по меньшей мере 11 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 30 мирных жителей погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо