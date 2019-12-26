Москва, , 08:44 — REGNUM Почти половина жителей России (46%) назвали политиком 2019 года президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, глав МИД России Сергей Лавров стал политиком года для 15% граждан, министр обороны Сергей Шойгу — для 10% опрошенных.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского считают политиком года 7% респондентов, а премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — 6%. 39% затруднились ответить на вопрос.

Вместе с тем 22% респондентов готовы пригласит главу государства на празднование Нового года к себе домой, Жириновского — 12%, Медведева — 4%. Не пригласили бы никого из политиков на Новый год 22% респондентов.

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Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, главными событиями уходящего 2019 года жители России считают повышение пенсионного возраста в России и открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

При этом главным международным событие жители России считают улучшение обстановки в Сирии. Также в тройку главных для российских граждан международных событий вошли встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и выборы украинского президента 2019 года (оба по 3%).

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