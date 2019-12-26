Красноярск, , 08:42 — REGNUM Максим Кудрявцев с 26 декабря возглавил пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Кудрявцева 25 декабря. Утром 26 декабря Максим Кудрявцев вышел на работу на новом месте.

Новый глава пресс-службы пообещал, что будет строить свою работу максимально открыто.

«Первоочередной задачей стоит увеличение каналов коммуникации и информирования о работе губернатора и правительства», — поделился он своими планами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае уволилась глава пресс-службы губернатора и правительства Елена Уляшева. С 26 декабря она приступает к обязанностям генерального директора красноярского регионального телеканала «7 канал».

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