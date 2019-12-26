Ставрополь, , 08:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Ставропольского края. Указом главы государства должность занял советник юстиции третьего класса, бывший заместитель прокурора Омской области Александр Лоренц.

«Назначить на пятилетний срок Лоренца Александра Александровича прокурором Ставропольского края», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Александр Лоренц служит в органах прокуратуры более четверти века. Последние семь лет он работал первым зампрокурора Омской области. Является почетным работником прокуратуры, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу». В середине октября 2019 года депутаты думы Ставрополья единогласно одобрили его назначение на должность прокурора края.

Напомним, с 2016 года прокуратуру Ставрополья возглавлял Анатолий Богданчиков. Этим же указом президента РФ он назначен на аналогичную должность в Республику Алтай.

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