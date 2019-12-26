Анкара, , 08:41 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум по военному сотрудничеству. Соответствующий указ 26 декабря обнародован в официальном издании Resmi Gazete.

«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», — говорится в опубликованном документе.

Таким образом, после подписания данного документа турецким президентом, он полностью ратифицирован Анкарой, а до этого был одобрен парламентом и Комиссией по международным делам Турции.

Напомним, соглашение по военному сотрудничеству Турции и ПНС Ливии было подписано 28 ноября в Стамбуле. В нем предусматривается обучение и подготовка военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран.