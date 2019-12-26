Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал поправки в договор с Россией об аренде комплекса «Байконур», сообщили 25 декабря в пресс-службе главы государства.

В рамках соответствующего закона из-под российской аренды выводится четыре участка земли общей площадью 11,6 тыс. га. Часть земель будет предоставлена для строительства международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2017 года в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске был подписан протокол, вносящий изменения в договор об аренде комплекса «Байконур».

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