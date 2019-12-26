Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Вашингтон пытается заранее обезопасить себя от возможного вмешательства в президентские выборы 2020 года со стороны России. Надеясь дать отпор Москве, киберкомандование вооружённых сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Читайте также: Путин «по секрету» рассказал о намерении РФ вмешиваться в выборы в США

В числе способов противодействия внешним угрозам рассматриваются меры против руководства российских служб безопасности, крупных политиков, бизнесменов и военных. Вашингтон собирается заполучить доступ к касающейся их конфиденциальной информации, чтобы использовать её в случае влияния на ход предстоящего выборного процесса. При этом отмечается, что это не затронет президента РФ Владимира Путина, потому что подобный шаг был бы слишком провокационным.

Другой вариант предполагает использование дезинформации, с помощью которой планируется внести разлад в среде российских властей и элиты.

Ранее по теме: Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года специальном прокурором Робертом Мюллером было начато независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году, которое продлилось почти два года. Однако в результате Мюллеру так и не удалось найти доказательств сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, что, как предполагалось, сделало возможным избрание Трампа главой Белого дома.

Ранее в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Москвы в предстоящие выборы в США в 2020 году в шутливой форме заявил, что РФ «обязательно будет» это делать., «чтобы окончательно развеселить вас там как следует».