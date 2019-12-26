Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM В Следственном комитете России обсудили вопросы обеспечения квартирами детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что они постоянно сталкиваются с проблемой предоставления им некачественного жилья.

«Так, в Республике Бурятия целая улица домов, построенных для детей-сирот, не соответствовала необходимым нормам. По данному факту СК России расследуются уголовные дела», — отметили в комитете.

Участвовавший в обсуждении глава республики Алексей Цыденов предложил вместо строительства новых домов, выдавать социально состоявшимся сиротам выдавать сертификаты на приобретение жилья. Причём, им должен предоставляться выбор по населённому пункту и возможность добавить свои средства.

Глава Бурятии добавил, что в республике проблема приобретения жилья для сирот на вторичном рынке решена.

«Ранее граждане, продающие квартиры, отказывались брать на себя дальнейшие обязательства по контролю за жильем. Теперь в регионе создана ипотечная корпорация, которая выкупает квартиры на вторичном рынке и берёт на себя необходимые обязательства», — отметили он.

Напомним, в республике заведено уже несколько уголовных дел из-за строительства непригодного жилья для сирот. Как сообщалоИА REGNUM, ранее по делу о «сиротском» посёлке в Иволгинском районе были задержаны замминистра строительства республики, которого недавно выпустили, и экс-глава муниципалитета.

По аналогичному делу в Баргузинском районе пойдёт под суд бывший глава. В Кижингинском районе перед судом предстанет председатель комитета по инфраструктуре администрации по обвинению в халатности, из-за чего сирот заселили в непригодное жильё.

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