Пекин, , 08:23 — REGNUM «Культ денег» и коммерциализация политики делают общественное устройство и систему государственного управления США крайне уязвимыми. Об этом говорится в докладе Общества по изучению прав человека КНР, опубликованном 26 декабря.

Авторы доклада отмечают, что в США решение ключевых социально-экономических проблем затруднено из-за политики, определяемой деньгами. Подлинная сущность американского общества — политика культа денег, глубоко пустившая свои корни. Она кроется за заявлениями о том, что США — образец демократии и защиты прав человека, и всему миру стоит у них учиться.

Демократия в США доступна исключительно богатым или состоятельным людям, на обычных и малоимущих граждан она не распространяется. Только деньги в кармане обеспечивают доступ к демократическим правам, упомянутым в конституции страны.

«Политика [культа] денег жестоко подавила «американские права человека», — говорится в докладе.

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