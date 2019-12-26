Сеул, , 07:33 — REGNUM Соединенные Штаты перестали требовать от Южной Кореи увеличения расходов на содержание американских баз, сообщает газета Chosun Ilbo со ссылкой на источник в дипломатических кругах Сеула.

Сообщается, что Вашингтон решил пересмотреть свою позицию и теперь требует от Сеула лишь незначительного увеличения суммы выплат за содержание американского военного контингента. Предполагается, что США и Южная Корея заключат соответствующее соглашение в феврале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты требовали от Южной Кореи увеличить расходы на содержание американских военнослужащих до $5 млрд. Однако Сеул на эти требования Вашингтона не согласился.

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