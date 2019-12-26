Токио, , 07:15 — REGNUM Япония намерена продолжать реализацию плана по созданию игорных зон и казино, несмотря на арест депутата Цукасы Акимото по подозрениям в коррупции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Отмечается, что Япония не намерена сворачивать программу по созданию игорных и развлекательных зон в стране. Представитель японского правительства подчеркнул, что арест депутата никак не повлияет на это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии Цукаса Акимото был арестован по подозрениям в получении взятки. Его подозревают в лоббировании интересов одной из китайских компаний по созданию казино и развлекательных зон в Японии.

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