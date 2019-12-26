Пхеньян, , 07:18 — REGNUM Очередной «рождественский» полёт у границы Республики Корея и КНДР совершил самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135S. Об этом 26 декабря сообщает на своей странице в Twitter сервис Aircraft Spots, отслеживающий военные полеты.

Разведчик, поднявшийся в воздух с американской базы на Окинаве, летал в районе восточного побережья КНДР. Компанию ему над Корейским полуостровом составлял второй разведчик, Boeing E-8C.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря у границ Северной Кореи в ожидании некоего «рождественского подарка» от Пхеньяна курсировали три разведывательных самолёта и один стратегический дрон ВВС США.

Предполагаемых запусков ракет с территории Северной Кореи воздушные разведчики США дождаться не смогли.

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