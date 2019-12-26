Москва, , 06:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил, что по четыре-пять часов — слишком маленькое время, чтобы выспаться. Фрагмент его разговора в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади показал телеканал «Россия 24».

«Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — сказал президент во время разговора с бизнесменом Геннадием Тимченко.

Напомним, матч Ночной хоккейной лиги прошел накануне вечером. В команде с Путиным сыграли министр обороны России Сергей Шойгу, легенды советского и российского хоккея. Путин вышел на лед под 11-м номером, под которым он неоднократно уже играл в хоккей.

В команде соперников выступили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, ряд других известных лиц.

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