Вашингтон, , 06:26 — REGNUM «Сумасшедшая» спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует для демократов тех условий при рассмотрении дела об импичменте в Сенате, которых не дала республиканцам во время обсуждения обвинений в палате. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси имеет право выдвинуть импичмент президенту Соединенных Штатов только из-за наличия большинства в палате представителей? Ноль голосов республиканцев, никакого преступления не совершено, телефонный разговор с Украиной был идеальным, без всякого давления», — заявил президент США.

Трамп добавил, что Пелоси требует предоставить возможность демократам нормально обосновать свою точку зрения и вызывать свидетелей. Он считает это «несправедливым», так как республиканцам таких возможностей не предоставлялось в ходе обсуждения импичмента в палате представителей. Трамп подчеркнул, что представители Демпартии США являются «лицемерами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее негодование из-за затягивания демократами отправки обвинительных статей по импичменту президенту США Дональду Трампу высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, если демократы из палаты представителей затягивают процесс, то республиканцы должны взять дело в свои руки.

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