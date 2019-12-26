Ракка, Сирия, , 05:56 — REGNUM Опорный пункт американских военных в сирийском поселке Телль-Самин, расположенный в стратегическом районе, заняла российская военная полиция. Об этом журналистам рассказал офицер военной структуры Минобороны РФ Арман Мамбетов.

Пункт находится на важнейшем перекрестке дорог, которые ведут в город Ракка, а также в города в пойме реки Евфрат. По словам Мамбетова, подразделение будет полностью размещено в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что военные США пытаются вернуться на ранее покинутые базы в Сирии, которые оставили после объявления Турцией военной операции «Источник мира». Американские вооруженные силы были выведены с 16 баз и блокпостов на сирийской территории.

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