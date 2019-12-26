Пхеньян, , 05:25 — REGNUM Разведывательные полеты военной авиации США и Южной Кореи у границ КНДР участились и «переросли в постоянное наблюдение». Об этом 25 декабря пишут журналисты северокорейского портала Arirang meari.

Авторы опубликованной статьи осудили слежку за военными объектами КНДР и назвали деятельность США и Южной Кореи провокацией. В материале подчеркивается, что северокорейские власти пристально следят за враждебными действиями и готовы к любому развитию событий. Кроме того, авторы Arirang meari призывают Южную Корею перестать руководствоваться указаниями США и предупреждают об «ужасных последствиях» дальнейшего союза с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря представитель МИД КНДР заявил, что Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны США.

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