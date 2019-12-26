Ватикан, , 04:48 — REGNUM Глава Римской католической церкви папа римский Франциск I осудил нападение исламистов на мирных жителей в Буркина-Фасо в своем рождественском обращении, сообщает Agence France-Presse.

В своем обращении понтифик также призвал помолиться за погибших в результате террористической атаки. Франциск подчеркнул, что необходимо молиться за тех, «кого преследуют за их веру, особенно миссионеров, верующих, которые были похищены, а также жертв нападения экстремистских групп в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря террористы атаковали город Арбинда на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 35 мирных жителей и семеро военнослужащих. Позднее боевики совершили еще одну атаку на военный патруль, в которой погибли десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять военных погибли при новой атаке в Буркина-Фасо