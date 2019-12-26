Киев, , 04:43 — REGNUM Одной из причин перехода Крыма в состав России послужили действия властей Украины в 2014 году, связанные с изменением государственной языковой политики, заявил 25 декабря депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко в эфире телеканала «Наш».

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего всё началось», — сообщил депутат.

Добавим, сегодня в украинском обществе возобновилась дискуссия о вреде закона о государственном языке, который ущемляет права граждан, использующих другие языки, прежде всего русский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внёс в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. По мнению парламентария, закон от 2014 года не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка.

Читайте также: В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

Читайте ранее в этом сюжете: Инициатива отмены закона о государственном языке зарегистрирована Радой