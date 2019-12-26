Иерусалим, , 04:12 — REGNUM Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.

«ВВС Израиля поразили ряд террористических целей в Газе в ответ на запущенную ранее вечером из Газы по израильским гражданским лицам ракету», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ране из сектора Газа была запущена ракета в направлении Ашкелона в Израиле. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», пострадавших не было. Отмечалось, что из-за обстрела премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось прервать мероприятие в рамках предвыборной кампании и пройти в бомбоубежище.

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