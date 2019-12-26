Вена, , 03:46 — REGNUM Евросоюз потратил двадцать лет впустую, отказываясь поддерживать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в 2001 году, заявила 26 декабря бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед», — цитирует РИА Новости собеседницу.

Кнайсль добавила, что её лично потрясла речь российского президента в германском бундестаге вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда Путин предлагал отодвинуть в сторону имеющие разногласия между странами и стать равноправными партнерами в области международной безопасности. Однако, по словам австрийского экс-министра, тогда он не был услышан.

Ранее российский президент сообщал, что идею сотрудничества России и ЕС он позаимствовал у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

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