Сана, , 03:17 — REGNUM Французские власти причастны к обстрелу рынка в йеменской провинции Саада, при котором погибли и были ранены 38 человек. Об этом 25 декабря написал член высшего политсовета хуситского движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси в своем Twitter.

По словам представителя движения, в атаке применялось французское оружие. Он обвинил Париж в том, что власти Франции безучастно позволяют проводить сделки с французским оружием.

Напомним, 24 декабря войска Саудовской Аравии обстреляли рынок ар-Раку в административном районе Манбах на северо-западе Йемена.

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