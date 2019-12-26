Москва, , 02:59 — REGNUM Документы по транзиту российского газа через Украину в окончательном виде будут подготовлены в ближайшие выходные, заявил 26 декабря министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

«Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы», — сказал министр.

По его словам, подготовке соглашения предшествовала большая работа, в которой принимали участие «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор газотранспортной системы Украины». В перечень документов включены условия взаимодействия двух газотранспортных систем и транспортный договор.

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