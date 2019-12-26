Москва, , 02:20 — REGNUM Интерес России к американской окололунной базе Gateway связан с необходимостью её «бесперебойного функционирования», объяснил 25 декабря журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, стороны могут возобновить переговоры об участии российской стороны в проекте к весне 2020 года.

«Мы взвесили все «за и против» исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования», — сказал глава госкорпорации.

Днём ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос подтвердил желание участвовать в проекте Gateway, и в настоящее время изучает проект меморандума о сотрудничестве.

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