Москва, , 10:22 — REGNUM Ростех в лице концерна «Автоматика» разработал единый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для «умного города» под названием «Пелена». Комплекс представляет из себя единую сеть интернета вещей (IoT) для управления транспортными, коммунальными, энергетическими и промышленными объектами. «Пелена» базируется на отечественном ПО «Эльбрус» и с помощью него свяжет в единую сеть системы освещения, видеонаблюдения, учета ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также управления городским транспортом и другими городскими объектами.

Серийный выпуск комплекса будет запущен в 2024 году.

Возникает вопрос: какие именно проблемы призван решать комплекс и на какие цели будет потрачено еще четыре года и несколько сотен миллионов рублей? По информации TAdviser, расходы на технологические решения для «умного города» в России по итогам 2018 года составили более 81 млрд рублей, из них затраты Ростеха на проект превысили 30 млрд руб.

Проект «Умный город» является частью национальной программы «Цифровая экономика». Британский институт стандартов (British Standard Institution, BSI) описывает умный город как «эффективную интеграцию физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для граждан».

Всестороннее и благополучное будущее городских жителей чиновники в России видят в беспилотном общественном транспорте, в автоматическом отключения от систем электро‑ и водоснабжения в случае отрицательного баланса на счетах потребителей, в зонировании городов по имущественному (классовому) признаку, в перекладывании на ИИ ответственности за снос жилых и общественных зданий и сооружений, сокращение количества образовательных и медицинских учреждений.

Города должны поумнеть к 2024 году, но не все. К обозначенному сроку как минимум 50 млн граждан должны проживать в таких городах

Планируемый объем выручки госкорпорации Ростех от цифровизации городских хозяйств к 2025 году должен превысить 350 млрд руб.

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