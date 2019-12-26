Эр-Рияд, , 02:03 — REGNUM Закон, запрещающий вступление в брак лицам моложе 18 лет, после многолетних дискуссий принят в Саудовской Аравии, 25 декабря сообщает издание Saudi Gazette.

Граждане, не достигшие совершеннолетия и желающие вступить в брак, должны получить на это разрешение через специальные суды. Министр юстиции королевства Валид ас-Самаани уже разослал документ во все судебные инстанции.

Напомним, до недавнего времени в законодательстве Саудовской Аравии не был установлен минимальный возраст вступления в брак. Саудовским подросткам младше 15 лет запретили жениться в январе 2019 года.

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