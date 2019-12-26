Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России в преддверии предстоящих в США выборов, разрабатывает киберкомандование американских вооруженных сил. Об этом 25 декабря пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что одной из целей подготовки является выработка вариантов противодействия так называемому вмешательству России в избирательный процесс.

Напомним, о том, что Россия якобы вмешивалась выборы президента США в 2016 году ранее неоднократно заявляли американские службы и политики. Вашингтон даже инициировал расследование «попыток вмешательства» Москвы в электоральный процесс, однако никаких подтверждений заявлениям дано не было.

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