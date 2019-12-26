Минск, , 01:29 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прибудет с визитом в Белоруссию в начале января 2020 года, сообщает портал «Наша Нiва» со ссылкой на источник в белорусских дипломатических кругах.

«В США существует естественная озабоченность процессами белорусско-российской интеграции… Поэтому визит Помпео, как и предыдущий визит Болтона, — это шаг в правильном направлении», — заявил источник.

Источник утверждает, что визит американского госсекретаря в Белоруссию должен «усилить переговорные позиции» Минска в диалоге с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Алексею Венедиктову на «Эхо Москвы» заявил, что Россия не платит за размещение двух российских военных баз на Белорусской территории. При этом белорусский лидер подчеркнул, что за Байконур Россия платит ежегодно $200 млн.

Отметим, что в Белоруссии не размещены ни одной российской военной базы. На ее территории расположены два военных объекта, принадлежащие России — 43-й узел связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС «Барановичи» («Ганцевичи»), не считающиеся военными базами.

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