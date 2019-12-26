Грозный, , 01:36 — REGNUM Действующий муфтий Чечни Салах Межиев был переизбран на второй срок единогласным голосованием делегатов отчётно-выборочного съезде Духовного управления мусульман (ДУМ). Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте».

"Я поздравил шейха Салаха-Хаджи Межиева и пожелал успехов в распространении истинных ценностей ислама», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Межиев обладает глубокими религиозными знаниями, крепкой верой во всевышнего и большим проповедческим талантом. Переизбранного муфтия знают и глубоко уважают во всем исламском мире.

Также Кадыров отметил огромную роль Межиева в выполнении его поручения по гармонизации семейных отношений и урегулированию затянувшихся на почве кровной мести конфликтов.

«Указом Президента России муфтий удостоен ордена Дружбы за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций», — сообщил глава Чечни. До избрания в 2014 году на должность председателя духовного управления мусульман Чечни, Межиев с 2004 года был советником муфтия, впоследствии — его заместителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе отчетно-выборочного съезда Духовного управления мусульман Чечни Рамзан Кадыров был награжден орденом «За служение религии Ислам» I степени.

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