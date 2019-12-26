Уагадугу, , 00:58 — REGNUM Десять военнослужащих погибли в результате еще одной атаки на севере Буркина-Фасо, сообщает Agence France-Press.

Сообщается, что боевики устроили засаду на военный патруль в провинции Сум. В результате перестрелки погибли десять военнослужащих. О потерях среди террористов не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 декабря исламисты напали на город Арбинда в провинции Сум на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 35 мирных жителей и семь военнослужащих.

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