Бишкек, , 00:56 — REGNUM Председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов встретился с послом Японии Сигэки Маэда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 25 декабря.

Глава госкомитета рассказал японскому дипломату о текущем положении дел и перспективах энергетики, недропользования и промышленности Киргизии, а также предложил заняться привлечением инвестиций бизнес-кругов Японии в эти сферы.

«Мы готовы сотрудничать не только в области энергетики, но и в сфере недропользования. Японским инвесторам можем рекомендовать вложиться в угольную отрасль. Это очень выгодно для обеих стран, к тому же экологически безопасно», — отметил он.

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