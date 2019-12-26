Иерусалим, , 00:50 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден прервать встречу в рамках избирательной кампании и спрятаться в бомбоубежище из-за пуска ракеты из сектора Газа по израильской территории, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщения местного телевидения.

Сообщается, что по израильскому телевидению показали кадры, как во время мероприятия премьер-министра уводят со сцены в сопровождении телохранителей. Отмечается, что Нетаньяху прошел в бомбоубежище, как только зазвучали сирены, предупреждающие о ракетной атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря из сектора Газа была запущена ракета в направлении израильского Ашкелона. В результате обстрела пострадавших не было, ракету перехватила система ПВО «Железный купол».

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