Мехико, , 01:10 — REGNUM Угроза вторжения боливийских силовиков на территорию посольства Мексики в Ла-Пасе, где находится ряд бывших чиновников правительства Боливии, крайне высока. Об этом в Twitter написал глава управления по региональным организациям в мексиканском внешнеполитическом ведомстве Эфраин Гуадаррама.

Он отметил, что ситуация, сложившаяся сейчас вокруг посольства в Боливии, беспрецедентна, несмотря на то, что Мексика и раньше сталкивалась с давлением в свой адрес из-за того, что защищала тех, кого преследуют. Гуадаррама добавил, что мексиканские власти получили от Ла-Паса информацию об ордерах, выписанных в адрес бывших чиновников, уже после того, как Мехико предоставил им убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заместитель главы МИД Мексики Максимилиано Рейес Суньига заявил, что боливийские силовые структуры могут совершить вторжение на территорию мексиканского посольства Мексики в Боливии.

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