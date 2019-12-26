Тбилиси, , 00:24 — REGNUM Церемония открытия и зажжения новогодней елки в Тбилиси не обошлась без акции протеста, которую по установившейся за последние месяцы традиции устроили члены так называемого молодежного гражданского движения «Шецвале» («Измени»). В стиле своего движения и соответственно его названию они потребовали сменить новогоднюю елку, которая, по их оценкам, не соответствует произведенным на ее закупку и сооружение затратам.

Молодые активисты движения «Шецвале» пытались выразить свой протест находившимся на площади Республики мэру Тбилиси Кахе Каладзе и его подчиненным, но сформулировать свои требования смогли только журналистам.

Как заявили участники акции, из столичного бюджета на закупку новой елки было затрачено 344 тысячи евро, тогда как никакой необходимости в этом не было, и мэрия могла направить эти деньги на помощь социально незащищенным гражданам.

По оценке протестующих, и сама новогодняя елка на заявленную мэрией цену никак не «тянет».

Отметим, что в этом году столичные власти решили полностью обновить новогоднее освещение центра Тбилиси и все прошлогодние светильники и гирлянды направили на украшение и освещение периферийных улиц. А для площади Республики, площади Свободы и проспекта Руставели закупили новое новогоднее освещение в Италии, куда часто наведывается мэр Тбилиси. Также отметим, что новый праздничный наряд города многим в столице пришелся не по душе и вызвал сомнения относительно целесообразности произведенных столичными властями расходов.