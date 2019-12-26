Москва, , 00:06 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала, что «оптимизация» здравоохранения в ряде регионов прошла неудовлетворительно. Соответствующее заявление Скворцова сделала 25 декабря.

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно». Она подчеркнула, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».

Ведущий Владимир Соловьев спросил Голикову: а кто же виноват в этом провале? Голикова ответила, что виноваты все ‑ и центр, и регионы.

Министр Скворцова считает, что Голикова дала излишне эмоциональную оценку качеству проведения программы оптимизации системы здравоохранения в регионах.

Скворцова признала, что программа оптимизации, действительно, по-разному проводилась в разных регионах.

«Здесь Татьяна Алексеевна права. Но изначально Минздраву были поставлены определенные условия, Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет», — сказала Скворцова.

Министр уверена, что в отрасли идет нормальное позитивное движение. Хотя всегда есть куда развиваться и что усовершенствовать. Однако в этом вопросе очень велика роль регионов, которые должны заниматься изношенной инфраструктурой и транспортной логистикой.