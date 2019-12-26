Вашингтон, , 00:02 — REGNUM На укрепление связей с Израилем, Грецией и Кипром рассчитывают в США для противодействия России и Турции в Средиземном море, пишет 25 декабря The Hill.

Соответствующие шаги разработаны американскими конгрессменами и включены в акт о финансировании ряда государственных учреждений в объёме $1,4 трлн.

Вашингтон хочет заручиться поддержкой израильтян, греков и киприотов, чтобы безопасно транспортировать СПГ в этом регионе. Чтобы приобрести лояльность Греции, ей окажут военную поддержку, а с Кипра снимут оружейного эмбарго.

Издание отмечает, что разработка этой программы стала реакцией на турецко-ливийскую договорённость о взаимопонимании по разграничению морских зон, возмутившем власти Греции и Кипра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара ратифицировала меморандум по морским зонам с Ливией 5 декабря. В Греции и на Кипре назвали его незаконным, и эту позицию поддержал Европейский союз.

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