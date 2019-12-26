Дамаск, , 00:01 — REGNUM Власти Сирии рассматривают вопрос международного иска против США за разграбление сирийских нефтяных ресурсов страны, заявила 25 декабря советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают вопрос, какие законные меры можно предпринять на международном уровне против США за кражу сирийской нефти и нарушение суверенитета САР», — заявила Бусейна Шаабан.

«Мы собираем материалы для подачи такого иска против Вашингтона за разграбление сирийской нефти», — уточнила советник президента Сирии.

Она подчеркнула, что вся сирийская территория должна быть освобождена как от американского, так и от любого другого иностранного присутствия, несогласованного с законным правительством страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад рассказал журналистам, что США ежедневно продают в Турцию нефть, которую выкачивают с захваченных ими сирийских месторождений.

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