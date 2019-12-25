Дамаск, , 23:38 — REGNUM Военные контингенты США «охраняют» сирийскую нефть для того, чтобы её воровать, заявила 25 декабря в эфире американского телеканала NBC News политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

«Это наша нефть», — сказала Шаабан, подчеркнув, что у США «нет никаких прав» контролировать сирийские нефтяные месторождения.

При этом политический советник Асада предупредила о возможном «народном сопротивлении действиям американцев, захвативших сирийскую нефть».

«Наша страна должна быть полностью освобождена от иностранных оккупантов, будь то террористы, турки или американцы», — сказала Бусейна Шаабан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о расширении военной операции по «обеспечению безопасности» сирийских нефтяных месторождений.

Напомним, военные США находятся в Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

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